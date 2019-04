Uomo inglese viene privato di nome su Instagram per l'account di Megan Markle

Un istruttore di guida di Worthing è stato privato del nome su Instagram per il nuovo account Megan Markle e del Principe Harry. Lo riporta il Daily Mail.

Tre anni fa, il cinquantacinquenne Kevin Keiley ha creato una pagina di social network con il soprannome @sussexroyal, tuttavia, la utilizzava abbastanza raramente. L'uomo ha scelto questo nome per un motivo: è nato nel Sussex ed è un tifoso della squadra di football della Reading FC, conosciuta anche come The Royals.

Quando il duca e la duchessa di Sussex hanno lanciato il proprio account il 2 aprile, gli amministratori d'Instagram hanno cambiato il nome di Keiley in @_sussexroyal_, senza prima chiedere il permesso al proprietario della pagina. La società ha affermato che sostituire il nome a causa dell'inattività dell'utente è una pratica comune.

Keiley è rimasto offeso dalla macchinazione degli sviluppatori. "Tutto quello che dovevano fare era semplicemente informare in una e-mail che la famiglia reale voleva il mio nome. Ci avrei rinunciato. Ma no, lo hanno fatto alle mie spalle", ha detto.

Il britannico ha anche notato che non ha nulla contro il principe Harry e sua moglie, ma vorrebbe ricevere delle scuse dai rappresentanti d'Instagram.

All'inizio di aprile, è diventato noto che l'account Instagram del principe Harry e Megan Markle ha battuto il record del mondo, raccogliendo il primo milione di followers in 5 ore e 45 minuti. Il precedente record inserito nel Guinness dei primati apparteneva al cantante coreano Kan Daniel, che ha superato questo limite in 11 ore e 36 minuti.