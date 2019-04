Erdogan intende discutere con Putin possibile operazione militare turca in Siria

"I nostri preparativi alla frontiera sono completati, tutto è pronto per l'operazione, in qualsiasi momento possiamo avviarla: durante la visita in Russia, discuteremo questo problema faccia a faccia", ha detto ai giornalisti Erdogan prima di volare a Mosca.\

Erdogan ha detto prima che Ankara è pronta a lanciare un'operazione a est dell'Eufrate, così come a Manbij contro le forze di autodifesa curda siriane se gli Stati Uniti non daranno loro l’ordine di ritirarsi. In seguito ha detto di aver deciso di posticipare l'inizio dell'operazione militare in Siria dopo una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 14 dicembre, al termine della quale il presidente americano ha deciso di ritirare le truppe dalla Siria.