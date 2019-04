130 kg di cocaina sono stati rimossi sulle coste del Mar Nero

Presumibilmente, la droga trovata fa parte di una partita di cocaina trovata su una nave abbandonata poco più di due settimane fa.

In connessione con la scoperta, 300 agenti di polizia e 14 navi della guardia costiera sono state inviate in pattuglia. Inoltre, due elicotteri sono coinvolti nella ricerca, così come i subacquei. L'operazione di ricerca copre circa 90 chilometri di costa.

Il portavoce della polizia Georgian Dragan ha avvertito i locali di non aprire i pacchetti trovati sulla spiaggia. Secondo lui la droga contenuta è altamente concentrata e pericolosa per la vita.