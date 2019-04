Facebook intende posare un cavo sottomarino che circondi l'Africa

La società Facebook prevede di porre un cavo sottomarino in Africa per ridurre i costi di accesso a banda larga a internet e facilitare la registrazione alla rete degli abitanti del continente, riferisce il quotidiano Wall Street Journal citando fonti informate.

Secondo il giornale, le tre fasi del progetto "Simba", così chiamato in onore del protagonista del cartone animato "Re Leone", si svolgeranno in una serie di paesi che si trovano sulla costa orientale, occidentale e mediterranea del continente, anche se il percorso esatto non è ancora noto.

Un portavoce di Facebook ha rifiutato di commentare le informazioni, tuttavia, ha osservato che la società "sta valutando tutto riguardo cavi sottomarini".

Come sottolinea il quotidiano, "Simba" non è il primo tentativo di Facebook di posare un cavo di fibra ottica per la linea di comunicazione per fornire internet ad alta velocità.

In precedenza, la società si è occupata di progetti che collegano Nord America, Europa e Asia Orientale. Secondo le fonti, i rappresentanti della società ora sono in trattative per il progetto "Simba", le controparti non hanno trovato una soluzione.