Il governo di consenso nazionale libico ha richiesto l'arresto di Haftar

Si osserva che Saraj, durante un incontro con il procuratore militare della Libia, ha chiesto di emettere un mandato di arresto per Haftar. In precedenza, il 7 aprile l’esercito nazionale libico ha lanciato un'operazione militare aera contro la capitale della Libia, Tripoli. Attacchi aerei sono stati fatti contro le posizioni dei gruppi armati e i depositi di armi in città.

Lo stesso giorno, il comando africano delle forze armate statunitensi, AFRICOM, ha annunciato il ritiro temporaneo delle sue truppe dalla Libia a causa dell'aggravamento della situazione nel paese.

La situazione nel paese è di nuovo tesa dall'inizio di aprile. Il comandante dell'Esercito nazionale libico, il maresciallo Khalifa Haftar, ha annunciato l'inizio dell'offensiva su Tripoli per la sostituzione del governo di consenso nazionale, guidato da Fayez Sarraj, che ritiene un terrorista. A sua volta, nella capitale libica hanno annunciato la totale prontezza bellica.

Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, in una conferenza stampa a Tripoli, ha invitato le parti a evitare scontri militari. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha sostenuto il segretario generale e ha annunciato l'intenzione di portare alla giustizia i colpevoli dell'escalation del conflitto.

Nel 2011 gli USA e i paesi dell’Unione europea hanno sostenuto i ribelli libici e agevolato il colpo di stato della “primavera araba”, in cui il leader libico Muammar Gheddafi è stato ucciso; il numero delle vittime di questo conflitto è diventato il più alto in Medio Oriente, se si esclude la guerra in Siria.