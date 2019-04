Durante gli scontri in Libia sono morte più di 20 persone

La missione ONU in Libia ha chiesto alle parti in conflitto di concedere due ore di tregua nella parte a sud di Tripoli per consentire l'evacuazione dei feriti.

In precedenza, le forze armate fedeli al governo hanno annunciato l'inizio dell'operazione militare "Vulcano di rabbia" contro l'Esercito nazionale libico sotto il comando di Khalifa Haftar. A sua volta, l’esercito ha iniziato l'operazione militare aerea nei cieli di Tripoli.

Giovedì, Haftar ha ordinato di lanciare un'offensiva su Tripoli per "la liberazione dai terroristi". I media hanno riferito che le unità dell'esercito di Haftar hanno stabilito il controllo sulle città di Garian e Surman a sud della capitale libica. A sua volta, il capo del governo nazionale a Tripoli Sarraj ha dato l'ordine di usare la forza, se necessario, dopo informazioni sull’esercito di Haftar che dicevano che aveva preso il controllo delle città a sud e ovest di Tripoli.

In Libia regnano due poteri, a est si riunisce il parlamento eletto, e a Tripoli, a ovest, governa con il sostegno dell’ONU e dell'UE, il governo di consenso nazionale guidato da Serraj. Le autorità della parte orientale del paese operano indipendentemente da Tripoli e collaborano con il comandante dell'Esercito Nazionale libico del maresciallo Khalifa Haftar, che conduce una lunga guerra contro i terroristi.