La ridistribuzione delle truppe americane in Libia (VIDEO)

© REUTERS / Ismail Zitouny Ritirato “temporaneamente” il contingente militare USA in Libia

In precedenza, il comandante dell’AFRICOM Thomas Waldhauser ha dichiarato che la decisione è stata presa per motivi di sicurezza. Secondo lui, la situazione in Libia sta diventando sempre più "complessa e imprevedibile".

Nel filmato sono visibili le navi sotto la bandiera americana, che operano al largo delle coste del paese. Secondo il Libyan address Journal, stanno portando le persone dalla zona di Palm City alla città di Janzur, situata a ovest di Tripoli.

Giovedì, il comandante dell'Esercito Nazionale libico, il maresciallo Khalifa Haftar, ha dato l'ordine di iniziare l'offensiva su Tripoli per "la liberazione dai terroristi". Secondo la fonte di Sputnik nell’esercito, Haftar senza combattere ha occupato diverse aree nel sud-ovest di Tripoli, tra cui Janzur e Es Swani, così come l'aeroporto internazionale della città.