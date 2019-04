In Finlandia si terrà il primo campionato del mondo di lavori a maglia con l’heavy metal

Per partecipare al concorso ogni aspirante deve registrare minuti di video su come lavora a maglia durante l'ascolto della canzone Fight or Die del gruppo Maniac Abductor, e caricarlo su YouTube. Lo ha annunciato il comitato organizzatore dell'evento.

Il campionato si terrà l’11 luglio a Joensuu.

"La Finlandia è la terra promessa della musica heavy metal. Per ogni 100 mila abitanti ci sono 50 rappresentanti di questi gruppi, sono incredibilmente tanti, più che altrove nel mondo", hanno sottolineato gli organizzatori.

Hanno aggiunto che gli appassionati di lavoro a maglia nella repubblica non sono di meno.

"Anche secondo stime prudenti, in Finlandia ci sono centinaia di migliaia di persone, che sono impegnate in qualche lavoro di artigianato, compreso il lavoro a maglia". Unendo maglieria e heavy metal, “c’è la gioia della creatività, del creare qualcosa con le proprie mani", ha sottolineato il comitato organizzatore.

Per partecipare al concorso, il richiedente deve scaricare la canzone Fight or Die del gruppo Maniac Abductor di Joensuu, registrare minuti di video su come si lavora a maglia durante l'ascolto di questo brano, e caricarlo su YouTube. Dopo l'invio del video, il partecipante entra nella semifinale di coppa. Sul palco tra la band heavy metal si lavorerà a maglia a ritmo di musica. Chi lo farà meglio di altri riceverà il premio di un fine settimana in un hotel immerso nella natura.

In Finlandia ci sono altri campionati insoliti, come il trasporto delle mogli e suonare una chitarra immaginaria.