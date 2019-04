L’iniziativa di oggi dei gilet gialli in Francia è stata la meno numerosa in assoluto

Secondo le autorità, per le strade di Parigi c’erano 3,5mila persone. Sabato scorso il numero totale dei partecipanti, secondo il ministero degli interni, era pari a 33,7 mila persone, tra cui 4 mila radunate a Parigi.

Grandi proteste dei gilet gialli sono iniziate in Francia il 17 novembre 2018 con la richiesta di non aumentare la tassa sul carburante e i prezzi della benzina.

Per lo scontento sociale della politica delle autorità francesi i membri del movimento hanno continuato a scendere in piazza in tutto il paese, nonostante le dichiarate misure per calmare la situazione. Spesso, le azioni di protesta sono accompagnate da disordini e scontri dei manifestanti con la polizia.