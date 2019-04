Più italiani che svedesi vogliono ospitare le Olimpiadi nel loro Paese

Secondo un sondaggio dell’opinione pubblica, che è stato fatto su richiesta del Comitato Olimpico Internazionale per ospitare i Giochi nel 2026, in Italia supportano l’evento l' 87% degli intervistati, in Svezia il 55%.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha visitato le città italiane di Milano e Cortina d'Ampezzo, che si contendono il diritto di ospitare i giochi olimpici invernali 2026, dice il comunicato sul sito ufficiale del CIO.

La visita di cinque giorni dei rappresentanti del CIO in Italia è iniziata martedì e ha incluso visite guidate, incontri e discussioni con le squadre delle città candidate e rappresentanti delle autorità italiane, tra cui il vice premier italiano Matteo Salvini.

La commissione ha confermato che la domanda di Milano e Cortina d'Ampezzo è conforme all’ordine del 2020. Oltre all’Italia, vuole ospitare le Olimpiadi 2026 la città di Stoccolma. Nel mese di giugno 2019, il CIO sceglierà la capitale dei giochi del 2026.