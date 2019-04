Germania: arrestato il sospetto del caso delle lettere minatorie ai tribunali

È stato preso nell’appartamento perquisito in precedenza, riferisce la procura di Berlino.

"Sulla base dei materiali scritti, trovati durante la perquisizione, è stato rilasciato e messo in esecuzione il mandato per l'arresto del sospetto di Schleswig-Holstein, a causa delle prove a suo carico per grave reato commesso, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica" ha riferito la procura su Twitter.

Secondo la procura, al momento, il sospetto si trova in carcere.

In precedenza, le forze dell'ordine della Germania hanno fatto una perquisizione nell’appartamento del sospetto indiziato dell’invio di più di 200 e-mail con minacce di attentati nei tribunali e altre istituzioni tedesche. Secondo la polizia, nel corso della perquisizione sono state sequestrate prove.

Bundesweite Drohschreiben: aufgrund des bei der Durchsuchung aufgefundenen Schriftgutes wurde gegen den Tatverdächtigen aus Schleswig-Holstein wegen der Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ein Haftbefehl erwirkt und vollstreckt. Er ist in U-Haft. — GenStA Berlin (@GStABerlin) 6 aprile 2019

Si presume che da aprile 2018 il sospetto, nei confronti del quale è stata avviata un'indagine, mandava a tribunali e altre istituzioni minacce a firma dell’ “offensiva nazional-socialista".