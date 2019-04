Gli Stati Uniti stanno seriamente prendendo in considerazione l'applicazione della forza militare contro il Venezuela, ha detto un alto funzionario dell'amministrazione statunitense.

"L'impressione è che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per la sua affermazione, abbia bisogno di una piccola guerra vittoriosa. Simili guerre sono state iniziate dai suoi predecessori alla Casa Bianca: in Iraq nel 2003 e in Libia nel 2011, ma terminarle è impossibile" ha detto il politico.

Il senatore ha osservato che lo dice con grande rammarico, ma "gli Stati Uniti stanno gradualmente cancellando il confine tra loro e il terrorismo internazionale". E c'è un tentativo di imporre ad altri paesi la loro visione del mondo: gli USA dicono di approvare i valori democratici, come loro li concepiscono, proprio come i terroristi del cosiddetto Stato islamico vogliono imporre i loro.

"La Russia è fondamentalmente diversa da un punto di vista: con la forza non vuole rendere felice nessuno. Ogni paese sceglie il suo percorso di sviluppo, e qualsiasi sia l’effetto su di esso, tanto più se applicato con la forza, è inaccettabile" ha detto Klintsevich.

Egli ha ricordato che Donald Trump nel suo primo discorso davanti al Congresso da presidente ha parlato del rispetto dell’America dei diritti di tutti i paesi di scegliere il proprio percorso di sviluppo.

"Quindi siate uomo, signor Trump, mantenete la parola", ha detto il parlamentare.