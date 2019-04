Washington Post: Trump ha detto ai migranti che negli Stati Uniti non c'è posto per loro

Il presidente ha anche esortato le persone che si trovano ai confini meridionali degli Stati Uniti, a tornare indietro, dice l'articolo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che nel suo paese non c'è spazio per i migranti, scrive il Washington Post. Così, il leader americano ha cercato di convincere gli immigrati a non raggiungere più il confine meridionale degli Stati Uniti.

"Non possiamo più accettarvi. Non possiamo. Il nostro paese è pieno. Il nostro territorio è pieno, il settore è pieno. Non possiamo più accettarvi. Scusatemi. Quindi tornate indietro", ha detto Trump durante la tavola rotonda con la pattuglia di frontiera in California.

Ha anche minacciato il Messico di aumentare il 25% di dazi doganali sulle automobili prodotte nel paese nel caso in cui il governo messicano non aumenti i suoi sforzi per ridurre la migrazione dall'America Centrale.

Trump ha anche respinto le accuse da parte dei migranti riguardo le persecuzioni, ha sottolineato che la maggior parte di loro sono "membri di bande, che hanno addestrato gli avvocati". La dichiarazione di Trump ha scatenato una reazione immediata da parte dei critici del leader americano.

"Questa è solo una dichiarazione ridicola", ha detto la deputata democratica Pramila Jayapal. “Nel nostro paese ci sono settori agricoli che hanno un disperato bisogno di lavoratori. In California e in altri luoghi, le nostre industrie di costruzione hanno un disperato bisogno di lavoratori. L'immigrazione non è sempre stata solo una questione di politica di immigrazione, ma anche di ciò che siamo come nazione”.