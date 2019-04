Media: acquisto S-400 da parte di Ankara può declassificare la tecnologia degli F-35

I complessi S-400 possono essere utilizzati per raccogliere dati sul funzionamento dell'F-35 e di altri aerei americani, mentre tali informazioni potrebbero essere a disposizione della Russia, sostiene l'autore.

Altri sistemi potrebbero poi essere minacciati, scrive il quotidiano. Ad esempio, i paesi membri della NATO utilizzano il canale di trasmissione di informazioni tattiche denominato Link 16, che consente agli aerei militari, alle navi e alle forze di terra dell'alleanza di condividere i dati quasi in tempo reale.

Inoltre, gli aerei della NATO usano il sistema d'identificazione di "amico-nemico", meglio noto come IFF, ha detto l'Air Force Times. Per i voli degli F-35 turchi nella zona di copertura dell'S-400, questi complessi antiaerei devono essere dotati di sistemi IFF, scrive l'autore. Questo, secondo lo sviluppatore di sistemi radar potrebbe portare alla divulgazione di sistemi di dati tecnici Link 16 e IFF.

"Quando si vola su un F-35 in prossimità del sistema S-400, nel tempo, è possibile ottenere le caratteristiche segrete del sistema di identificazione dell’F-35 ed esplorare le sue capacità stealth in modo più dettagliato", ha affermato.

Quindi, l'apparizione dell'S-400 in Turchia può portare al fatto che anche l'aviazione americana avrà difficoltà ad usare l'F-35 dalla base aerea turca di Incirlik, conclude l'Air Force Times.

La Turchia ha ripetutamente affermato che non abbandonerà i piani per acquistare complessi S-400 russi. Ankara riceverà il primo lotto di sistemi di difesa aerea già quest'anno. Il presidente del paese, Tayyip Erdogan, ha sottolineato che non nasconde le condizioni operative del S-400 dai partner della NATO. Il capo dello stato ha notato che la parte turca compra i sistemi antiaerei russi per aumentare la propria sicurezza.

Tuttavia, i politici americani sostengono che l'S-400 è incompatibile con gli standard della NATO, e minacciano Ankara con sanzioni. In particolare, questa settimana gli Stati Uniti hanno smesso di rifornire la Turchia di materiale per i caccia dell'F-35 a causa dell'accordo tra Mosca e Ankara.