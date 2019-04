Boeing riduce produzione dei problematici 737 MAX

Da aprile, la compagnia produrrà 42 aerei anziché 52. A Boeing, si è notato che questa è una soluzione temporanea associata alla sospensione delle consegne dei 737 MAX.

La società si sta concentrando sulla certificazione del software e a preparare gli aeromobili per essere in condizioni di volo. Non sono pianificati tagli del personale.

Un aereo Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines con 157 passeggeri a bordo si è schiantato nei pressi della città etiopica di Debre-Zeit la mattina del 10 marzo. Sono morti i cittadini di 35 paesi, inclusi tre russi. Secondo il direttore generale del vettore, prima della tragedia, i piloti si sono lamentati di problemi di "controllo dell’aereo".

I risultati preliminari dell'indagine hanno mostrato che l'aeromobile aveva un angolo di ingresso errato per il "sensore di attacco", che attivava la funzione MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Successivamente è stato reso noto un altro errore software, non più associato al sistema MCAS. La compagnia lo ha definito "relativamente insignificante", ma fonti dei media statunitensi affermano che si tratta di un problema di sicurezza critico.

Questa è la seconda catastrofe con il velivolo MAX 8 in cinque mesi: lo scorso ottobre, l'aereo di linea indonesiano Lion Air si è schiantato. Ha ucciso 189 persone. Allo stesso tempo, i dati dei registratori dell'aereo precipitato in Etiopia hanno mostrato la somiglianza dei due incidenti.