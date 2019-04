Emanuele Soldi: “Farò ciò che va fatto!”

A maggio dell’anno scorso Emanuele e la sua partner Elisa Nasato hanno dichiarato che non avrebbero più partecipato a concorsi. Per molti anni sono stati campioni italiani e hanno vinto premi in competizioni europee e mondiali. Oggi Emanuele si presenta in una nuova veste. Ha spiegato a Sputnik quali sono le difficoltà che ogni atleta affronta, chi viene scelto per giudicare competizioni di alto livello e quali sono le sue impressioni sui tornei organizzati al Cremlino e sulla città di Mosca.

– Ha già partecipato come giudice a grandi tornei?

– È la prima volta che giudicherò un torneo del genere. È sia un onore sia un grande onere per me.

– È difficile giudicare una tipologia di ballo così soggettiva?

– Sì, il nostro sport è molto soggettivo, non ci sono parametri oggettivi come i gol o le distanze. Penso che giudicare questo sport ad alto livello sia un processo molto delicato. Tutti i professionisti sono persone molto preparate, ma anche molto diverse fra loro. Stilare una classifica tenendo conto di questo è incredibilmente complicato e non è nemmeno del tutto possibile mettere chi gareggia in ordine dal più al meno bravo. I giudici devono tenere in conto troppi fattori. Quindi, giudicare un torneo come il campionato d’Europa è parecchio difficile.

– Come si sente ad aver danzato al Cremlino e adesso a giudicare lo stesso torneo?

– La sala del Palazzo del Cremlino è un luogo unico per noi, ci abbiamo ballato più volte su questo parquet. E ogni esibizione ci dava qualcosa in più. L’atmosfera qui è mozzafiato e l’organizzazione impeccabile. Queste competizioni ci hanno sempre lasciato emozioni indescrivibili. Adesso non devo danzare, ma giudicare, dunque non provo emozioni particolari. È un lavoro. Chiaramente, comprendo il prestigio e l’importanza del mio ruolo, ma non ho particolari aspettative che invece avevo quando danzavo.

– Dovrà anche giudicare i suoi ex rivali. Sarà difficile? Oppure no dato che vi conoscete bene?

– Non ho mai considerato rivali coloro contro cui gareggiavo. Piuttosto direi che erano partner nella mia vita da ballerino. Tutti coloro che parteciperanno al Campionato d’Europa 2019 solo pochi mesi fa danzavano con me alle stesse competizioni. Ci siamo incontrati più volte sulle piste di tutto il mondo. Oggi loro competono e io giudico. Chiaramente i ricordi sono ancora freschi nella memoria, dunque saprò precisamente cosa provano e cosa significa per loro lottare in pista. Farò ciò che va fatto basandomi sull’esibizione della coppia quella sera.

– Visiterà qualcosa d’altro oltre il Cremlino a Mosca se Le rimarrà tempo?

– Mosca è meravigliosa, la amo. In passato, durante i viaggi per le competizioni qui al Cremlino cercavamo sempre di dedicare qualche ora per visitare la città e i suoi luoghi più interessanti. Ma purtroppo temo che stavolta non riuscirò a visitare nulla. Aspetterò un invito in futuro. (Ride).

