Astronomi scoprono pianeta di metallo sopravvissuto ad attacco stella morta

"L'attrazione di questa nana bianca è circa centomila volte più forte di quella della Terra, e allo stesso tempo ha dimensioni simili ad essa: qualsiasi asteroide o pianeta che si è avvicinato ad essa verrebbe fatto a pezzi dalle forze di attrazione", dice Christopher Manser ) dell'Università di Warwick (Regno Unito).

Tutte le nane e le subnane bianche hanno una proprietà interessante: qualsiasi materia assorbita da esse viene distribuita sulla superficie non a caso, ma a strati, come in una torta. Elementi pesanti come l'ossigeno o il silicio scendono gradualmente e l'idrogeno e l'elio galleggiano.

Anche se ci sono molti elementi sulla superficie della nana, possono essere visti solo nel momento in cui la stella ha appena iniziato ad assorbire i detriti di pianeti, asteroidi e comete. In questo momento, non hanno ancora il tempo di "annegare": la loro presenza può essere vista dalle caratteristiche linee di assorbimento e emissione nello spettro.

Detto questo, gli scienziati hanno recentemente dimostrato che le stelle bruciate possono veramente distruggere e "mangiare" i pianeti in questo modo. Inoltre, hanno trovato tracce di grandi quantità di acqua, rocce e altri componenti dei pianeti nelle vicinanze di diverse dozzine di nane bianche, il che indica l'ordinarietà di tale "saccheggio" stellare.

Mancer ed i suoi colleghi hanno scoperto un sorprendente esempio di ciò che questo "comportamento" delle stelle morte conduce studiando una delle più vicine nane bianche, SDSS J1228 + 1040, situata a 410 anni luce dalla Terra nella costellazione della Vergine.

Questa stella bruciata, come hanno suggerito gli scienziati, ha recentemente frantumato e completamente distrutto un grande pianeta, dal quale rimane solo un anello di "scarti" che girano intorno a una nana bianca.

I planetologi britannici hanno scoperto la sua composizione, studiando il bagliore del nano stesso e confrontandolo con il modo in cui il disco di gas e polvere era sistemato. A tal fine, gli astronomi hanno usato un trucco semplice ma geniale. Osservando come cambia la luminosità di certe linee nello spettro dei resti, gli scienziati hanno determinato la densità del disco e in che cosa consiste.

Con loro sorpresa, c'era un oggetto piccolo ma molto solido all'interno dell'anello di gas e polvere, quasi interamente composto di ferro e nichel. Il suo diametro, secondo gli scienziati, è di circa 600 chilometri, che è paragonabile alle dimensioni di Cerere, Vesta e altri pianeti nani del sistema solare. Inoltre, la sua massa è circa 20 volte superiore.

Secondo i planetologi, questo pianeta è il nucleo o il frammento del nucleo di un mondo roccioso più grande o di un piccolo gigante gassoso distrutto da una nana bianca. Un destino simile potrebbe aspettarsi Marte in un lontano futuro, quando il Sole esaurirà le sue riserve di idrogeno, si trasformerà in un gigante rosso e poi brucerà.