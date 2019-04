Il Ministero dell'Interno britannico ha iniziato a rilasciare passaporti "non europei"

"Passaporti rossi, sulla cui copertina non ci sono più le parole Unione europea sono stati messi in circolazione il 30 marzo 2019. Per continuare a utilizzare le riserve rimanenti e fornire il maggior beneficio ai contribuenti del passaporto con le parole Unione europea, questo verrà ancora emesso per un breve periodo dopo questa data" ha detto il portavoce ufficiale per il Ministero degli Affari Interni.

Come nota il giornale, inizialmente le autorità britanniche si aspettavano che il paese avrebbe lasciato l'Unione europea il 29 marzo. Secondo il rappresentante del Ministero degli Affari Interni, mentre ciò non è avvenuto, i britannici riceveranno passaporti vecchi e nuovi, ma non potranno scegliere il tipo di documento. Alla fine di quest'anno, il governo prevede di iniziare a rilasciare passaporti nazionali con la copertina blu.

I residenti del paese, che sono diventati titolari di passaporto rosso senza le parole "Unione europea", esprimono sorpresa per il nuovo "design" della copertina.

"Sono rimasto molto sorpresa, siamo ancora membri dell'UE", ha dichiarato Susan Hindle Baron, che ha ricevuto un passaporto "non europeo".

Secondo i risultati del referendum tenutosi nel 2016, la Gran Bretagna doveva lasciare l'UE entro il 29 marzo 2019. Venerdì scorso, il primo ministro britannico Theresa May ha chiesto all'UE di rinviare la data di Brexit al 30 giugno 2019 perché il parlamento si è rifiutato di approvare la proposta del governo britannico sul testo dell'accordo con l'Unione europea. In precedenza, il capo del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha dichiarato che, in relazione all'esito del voto sull'accordo Brexit al parlamento britannico del 10 aprile, si terrà un vertice UE di emergenza.