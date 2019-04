Crimea esorta USA a porre fine alla "sorveglianza" della penisola

In precedenza, la risorsa di monitoraggio PlaneRadar ha riferito che il velivolo di pattuglia antisommergibile della US Navy Boeing P-8A Poseidon ha condotto una ricognizione nella regione della Crimea venerdì sera. Poco prima di questo lungo la costa del Mar Nero della Russia il drone strategico americano RQ-4B-40 Global Hawk ha condotto un volo di ricognizione.

"I voli sistematici dei velivoli da ricognizione americani vicino ai confini della Crimea destano preoccupazione: tali manovre non concordano con la politica di rapporti amichevoli o almeno di partnership, è tempo che le autorità statunitensi smettano di monitorare la penisola russa e passino alla protezione dei loro confini", ha detto a Sputnik Shonus.

A suo parere, una tale maggiore attenzione alla Crimea dal lato degli aerei da ricognizione stranieri può essere collegata al desiderio di adottare a distanza l'esperienza russa nello sviluppo dei territori.

"La Russia, usando l'esempio della Crimea, ha mostrato al mondo intero come sviluppare i suoi territori in modo completo e su larga scala investendo nel loro futuro, invece di guardare la Crimea come conseguenza, le autorità statunitensi dovrebbero visitare personalmente la regione russa e vedere gli enormi cambiamenti con i loro occhi, Sono sicuro che, venendo in Crimea, riconoscerebbero che la riunificazione della penisola con la Russia si è svolta in accordo con la giustizia e la legge", ha detto Shonus.

Di recente, aerei da ricognizione stranieri e UAV stanno comparendo sempre più vicino ai confini e alle strutture militari russe. Vengono regolarmente rilevati sul Mar Baltico, nella regione della Crimea e sul territorio di Krasnodar, nonché non lontano dalle basi russe in Siria.