L’addio più costoso della storia: Jeff Bezos lascia alla moglie 36 miliardi di dollari

Il fondatore e CEO di Amazon Jeff Bezos resta il maggiore azionista di Amazon anche dopo il divorzio: mantiene il 75% delle azioni di Amazon che aveva con la moglie. MacKenzie Bezos invece riceve il restante 25% dei titoli, ovvero il 4% di Amazon: una quota equivalente a 36 miliardi di dollari, che rende ufficialmente MacKenzie Bezos una delle donne più ricche del mondo. Jeff, inoltre, mantiene il diritto di voto sul totale dei titoli e anche la proprietà del Washington Post e della società Blue Origin.

“Sono felice di aver portato a termine il processo di scioglimento del matrimonio con Jeff con il sostegno reciproco” ha scritto MacKenzi ieri su Twitter. “Ora si apre una nuova fase del nostro rapporto in cui saremo amici e co-genitori”.

L'ex marito ha risposto al messaggio su Twitter, ringraziando MacKenzi: “È stata una partner, un’alleata e una mamma straordinaria. È brillante e avrò sempre qualcosa da imparare da lei”.

Secondo le leggi dello stato di Washington, MacKenzie aveva diritto al 50% del patrimonio della coppia in caso di divorzio ma non l’ha chiesto. Non ha neanche indebolito le posizioni del suo ex marito o cominciato una battaglia legale. L’accordo è arrivato rapidamente in tre mesi, e vorrebbe dire che tra i due, nonostante le voci di relazioni extraconiugali di Jeff Bezos, il rapporto è rimasto positivo.