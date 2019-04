Tre lettere d’amore di Napoleone vendute per più di 500.000 euro all’asta

Tre lettere d'amore che Napoleone Bonaparte inviò a sua moglie, Josephine, sono state vendute all'asta in Francia per oltre 510.000 euro, riporta la casa d'aste Drouot.

La più costosa è stata la lettera che il futuro imperatore scrisse nel 1796 durante la sua campagna italiana. Uno degli offerenti l'ha acquistata per 221.000 euro.

L'amour triomphe.



Trois lettres d'amour de Napoléon Ier envoyées à Joséphine sont parties respectivement pour 221 000 €, 169 000 € et 123 500 € ! #CollectionsAristophil @AderNordmann pic.twitter.com/3YxGJ7xHxg — Drouot (@Drouot) 4 апреля 2019 г.

​

© Foto : Pixabay Gli scienziati hanno dimostrato la sindrome di Napoleone esiste davvero

"L’amore trionfa", hanno scritto gli organizzatori dell'asta su Twitter, allegando una foto della lettera venduta.

Le lettere di Napoleone, come altri oggetti d’antiquariato, facevano parte della collezione della società Aristophil, che ha dichiarato fallimento nel 2015. Un'enorme collezione di manoscritti di proprietà della società in bancarotta sarà venduta all'asta per sei anni.