Nel Mar Nero iniziate le esercitazioni tra Ucraina e NATO

Secondo quanto riferito, le esercitazioni navali multinazionali si svolgeranno nel Mar Nero dal 5 al 13 aprile.

"Quattordici navi da guerra rumene e sei navi militari provenienti da Bulgaria, Canada, Grecia, Olanda e Turchia con la partecipazione di 2.200 soldati effettueranno missioni di combattimento congiunte nella regione del Mar Nero", si legge nella nota.

In precedenza il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg aveva affermato che i Paesi della NATO avevano concordato misure per sostenere l'Ucraina e la Georgia nel Mar Nero. In particolare sono previste esercitazioni, scambio di informazioni e visite di navi nei porti dei due Paesi. Secondo Stoltenberg, le misure adottate contribuiranno a migliorare la conoscenza della NATO della situazione nel Mar Nero.