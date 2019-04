USA-Cina, Trump: vertice con Xi se intesa sarà raggiunta nelle prossime 4 settimane

“Direi che lo sapremo nelle prossime quattro settimane… Non vedo l’ora di vedere il presidente Xi. Sarà qui, e se abbiamo un accordo allora avremo un vertice”, ha detto Trump in osservazioni congiunte con il vice primo ministro cinese Liu He.

Nel mese di marzo la Casa Bianca aveva dichiarato che tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping non è stato raggiunto alcuna intesa sulla data di un possibile incontro bilaterale.