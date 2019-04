Trump invita Russia e Cina a ridurre le spese per gli armamenti

"La Russia, la Cina e noi produciamo armi per centinaia di miliardi di dollari, comprese le armi nucleari, è semplicemente ridicolo, direi che sia la Cina che la Russia saranno d’accordo che non ha senso", ha detto Trump in un incontro con Liu He, che è stato trasmesso dai canali televisivi americani.

Trump ha suggerito che Mosca e Pechino "mettersi d’accordo insieme" per "non realizzare queste armi". "I nostri tre paesi possono essere d'accordo e fermare la spesa (per le armi ) E (iniziare) a spendere per cose più produttive per un mondo più duraturo", ha detto Trump.

Il presidente degli Stati Uniti ha fatto appello al vice primo ministro cinese e lo ha invitato a esprimere il suo parere sul fatto che i fondi potrebbero essere spesi per altri scopi.

"Penso che sia un'ottima idea", ha risposto Liu.

Trump aveva precedentemente annunciato il ritiro degli Stati Uniti dal trattato sui missili a medio raggio e a corto raggio, ma non ha escluso la possibilità di lavorare a un altro accordo sul controllo degli armamenti che includesse la Cina.

Il presidente russo Vladimir Putin, il 2 febbraio, ha affermato che Mosca risponderà specularmente alla decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal trattato INF e che avrebbe sospeso l’osservanza del trattato. Il capo dello stato ha osservato che la Russia non dovrebbe e non si farà coinvolgere nella costosa corsa agli armamenti. Allo stesso tempo, Putin ha aggiunto che tutte le proposte di disarmo della Russia "rimangono sul tavolo e le porte sono aperte", ma hanno chiesto che non si avviino negoziati su questo tema. Il 4 marzo, Putin ha firmato un decreto sulla Russia che sospende l'attuazione dell'INF.