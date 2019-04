Generale libico su assalto a Tripoli: “sarà un’operazione semplice per le truppe libiche”

Secondo i media, Haftar ha dato l'ordine alle sue truppe di lanciare un'offensiva su Tripoli, liberando la capitale da gruppi armati che l'hanno inondata, tra cui "una massa di rappresentanti di gruppi terroristici estremisti". Il maresciallo ha esortato gli abitanti di Tripoli "a deporre le armi e alzare la bandiera bianca per la propria sicurezza".

Il rappresentante delle forze armate libiche, il generale Adel al-Barasi ha detto a Sputnik: "L'esercito nazionale sta avanzando a ovest del paese in cui si trova la capitale Tripoli con il governo di unità nazionale (governo provvisorio sostenuto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite0), per liberarla questa parte del paese dai gruppi armati non ufficiali. I gruppi armati in tutto il paese devono essere portati a un comune denominatore ".

"I gruppi armati contro cui si oppone l'esercito sono deboli, molti si sono già arresi, sarà una semplice operazione per le forze armate libiche, non ci saranno scontri tra l'esercito libico e le forze del governo di unità nazionale, ci saranno scontri solo con gruppi armati che hanno preso il controllo del governo di unità nazionale" ha dichiarato il generale libico.

Le truppe a Tripoli sono state messe in assetto di combattimento. Dopo queste notizie dalla Libia, il prezzo del petrolio è cresciuto sul mercato delle valute. Il prezzo dei futures di giugno per il Brent a Londra presso ICE Futures è di 69,7 dollari al barile.

Dopo il rovesciamento e l'omicidio di Muammar Gheddafi nel 2011, in Libia è iniziata una crisi politica. Ora nel paese ci sono due governi. Il parlamento eletto dal popolo si trova a est, e a ovest, la capitale Tripoli, è governata dal governo di unità nazionale formato con il sostegno delle Nazioni Unite e dell'Unione europea.

Le autorità nella parte orientale del paese operano indipendentemente da Tripoli e cooperano con l'esercito nazionale libico, che è impegnato in una guerra prolungata con i militanti.