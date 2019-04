In Germania testato siluro intercettore

Le navi moderne possono ricorrere a diversi sistemi per proteggersi dai siluri. Di solito usano dei rivestimenti protettivi sui lati e sul fondo, così come l'uso di sistemi per confondere il siluro dall'obiettivo. In quest'ultimo caso, come ad esempio agisce il complesso Udav-1M, viene utilizzato uno speciale deviatore che "confonde" i siluri con segnali acustici.

Inoltre, per proteggere le navi dai siluri possono essere utilizzate reti, ordigni speciali di profondità o l'artiglieria.

Il sistema tedesco, secondo gli sviluppatori, è in grado di rilevare qualsiasi tipo di siluro sparato contro la nave. Dopo il rilevamento di un siluro, il sistema lancia un controsiluro, che viene fatto esplodere vicino al bersaglio intercettato.

Un siluro intercettore equipaggiato con un motore a reazione può raggiungere la velocità di 50 km/h e trasportare una testata dal peso di 80 chilogrammi.