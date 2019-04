In un sottomarino russo effettuato intervento chirurgico in profondità

Un marinaio è stato operato d'urgenza per un'appendicite. Si sottolinea che il sottomarino al momento dell'intervento non navigava in superficie.

L'operazione, durata quattro ore, è stata condotta dal capo dell'equipe medica a bordo, il chirurgo Dmitry Yuzhanin.

Per l'intervento nella sala mensa è stata allestita una sala operatoria di fortuna non più grande di 5 mq.

Ora il paziente è in condizioni soddisfacenti. Non appena il sottomarino tornerà nella sua base di dislocazione permanente, il marinaio verrà portato in ospedale per proseguire le cure.