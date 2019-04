Crisi libica, maresciallo Khalifa Haftar ordina offensiva su Tripoli

Il comandante dell'esercito nazionale libico, il maresciallo Khalifa Haftar, ha ordinato alle sue forze di lanciare un'offensiva su Tripoli per "liberarla dai terroristi", riferisce il canale televisivo Al-Arabiya.

Nel video trasmesso dal canale televisivo il maresciallo libico chiede agli abitanti di Tripoli "di deporre le armi e alzare bandiera bianca".

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy Libia, forze Haftar avanzano verso Tripoli: scontri a sud della capitale

In precedenza era stato riferito che il governo di unità nazionale, che controlla Tripoli, la capitale della Libia, aveva annunciato preparativi militari dopo l'annuncio delle forze orientali della Cirenaica di muoversi verso ovest.

I primi scontri “tra le forze di Bengasi (LNA) e milizie armate rivali a sud di Tripoli” si sono verificati nella nottata, a soli dieci giorni dalla "Conferenza nazionale" sulla Libia, in programma dal 14 al 16 aprile a Ghadames, nel sud-ovest del Paese. L'incontro, sotto l'egida dell'Onu, ma solo con partecipanti libici, dovrebbe portare ad un accordo per arrivare ad elezioni e risolvere la crisi libica.

La conquista di Gharian da parte di Haftar ha coinciso con l’arrivo del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres a Tripoli dove in mattinata doveva incontrare il presidente del Consiglio presidenziale Serraj. Su Twitter, Guterres ha scritto di essere “totalmente determinato a sostenere il processo politico in questo Paese per guidarlo verso la pace, la stabilità la democrazia e la prosperità".