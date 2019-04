Europarlamento: dopo la Brexit i britannici potranno entrare in UE senza visto

L'emendamento è passato con 502 favorevoli, 81 contrari e 29 deputati astenuti. Secondo le disposizioni del documento, dopo la Brexit, i cittadini del Regno Unito potranno entrare nella zona Schengen e restarvi per un breve periodo (90 giorni in 6 mesi) senza visto.

"Questo è un passo importante per garantire i viaggi senza visti tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit, soprattutto se il paese uscirà senza un accordo", ha affermato Sergei Stanishev, autore della proposta legislativa.

Il disegno di legge, che deve ancora essere formalmente approvato dal Consiglio dell'UE a livello ministeriale, dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE prima del 12 aprile, per evitare problemi in caso di una Brexit senza accordo. Se invece il parlamento britannico riuscirà ad approvare un accordo con Bruxelles, il disegno di legge entrerà in vigore dopo il periodo di transizione, che dovrebbe durare fino alla fine del 2020.