Per Mosca la NATO non sta intraprendendo nessuna azione concreta verso il dialogo, malgrado le sue dichiarazioni affermino il contrario. Lo ha dichiarato il ministero degli esteri russo oggi che ricorre il 70esimo anniversario della NATO.

"Malgrado la NATO dichiari ufficialmente la disponibilità al dialogo con la Russia, non sono visibili passi concreti. La Russia rimane aperta al dialogo per allentare la tensione, ripristinare la fiducia, evitare fraintendimenti reciproci e ridurre i rischi di incidenti pericolosi. Ma da parte della NATO non vediamo iniziative costruttive in questa direzione; i canali del dialogo militare rimangono bloccati", si legge nella nota del dicastero.