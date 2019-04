“Vuote” le minacce USA alla Turchia per gli S-400 - senatore russo

"Pence ha offerto alla Turchia la possibilità di scegliere tra l'acquisto degli S-400 e l'appartenenza alla NATO. Sono minacce vuote: è improbabile che Ankara rifiuti gli S-400, e sarebbe incredibile se la Turchia fosse esclusa dall'Alleanza", ha detto Pushkov.

Egli ha aggiunto che Donald Trump spesso fa dichiarazioni che non può adempiere.

In precedenza, il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha affermato che l'acquisto dei sistemi missilistici russi S-400 da parte della Turchia è motivo di grave preoccupazione per Washington e costituisce una minaccia per l'unità della NATO. Egli ha quindi esortato Ankara a fare una scelta: rimanere un partner chiave dell'Alleanza del Nord Atlantico o mettere in pericolo la sua partnership.