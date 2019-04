Venezuela, avviato procedimento penale contro Guaidò

"Dovrà pagare per tutto quello che ha fatto. Dovrà pagare per il tradimento della madrepatria", ha detto Serpa.

Egli ha aggiunto che l'intero procedimento penale avverrà sotto il controllo della Corte Suprema e del Procuratore generale.

Martedì l'Assemblea costituente ha approvato la continuazione dei procedimenti giudiziari contro Guaidò. Diodado Cabello, presidente di detta assemblea, ha spiegato che a Guaidò sarà revocata l'immunità parlamentare.

Il presidente del parlamento venezuelano Juan Guaidò il 23 gennaio si è dichiarato capo dello stato per la durata del governo provvisorio. Gli Stati Uniti e un certo numero di altri paesi hanno dichiarato il riconoscimento di Guaidò e hanno chiesto che il presidente venezuelano Nicolas Maduro, la cui elezione non è considerata legittima, non consentisse azioni violente contro l'opposizione. Maduro si è definito il presidente costituzionale del paese e ha chiamato il capo del parlamento dell'opposizione "un fantoccio degli Stati Uniti". La Russia, la Cina e molti altri paesi hanno sostenuto Nicolas Maduro come legittimo presidente del Venezuela.