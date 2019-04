Polacchi affogano nell'alcol ma lo stato non fa niente per evitarlo - esperto

Secondo le ultime statistiche, il consumo di alcol in Polonia è in forte crescita: mediamente un polacco beve 11 litri di alcol puro all'anno. Sputnik ne ha parlato con il direttore dell'Agenzia statale polacca per l'alcolismo Krzysztof Brzózka.

Brzózka ritiene che la ragione principale di questi alti livelli di consumo di alcol sia la pubblicità, la crescita della produzione di alcol nel paese, gli innumerevoli punti vendita di bevande alcoliche e il fatto che i prezzi degli alcolici negli ultimi 10-12 anni sono diminuiti di circa due volte e mezzo.

Egli ha spiegato che la cultura del bere in Polonia è diversa rispetto che nel resto dell'Europa. In Polonia bevono meno spesso dei francesi, ma consumano più alcol.

Nonostante l'alto livello di prevenzione e il più efficace sistema di trattamento dell'alcol in Europa, Brzózka crede che sia necessario risolvere il conflitto di interessi tra la società ei produttori di bevande alcoliche. È quindi il momento per la Polonia di prendere decisioni politiche audaci.

L'esperto richiama l'attenzione sul fatto che la quota principale di questo segmento di mercato appartiene non alle imprese polacchema a quelle straniere. Oltre il 50% del mercato delle bevande alcoliche risulta di proprietà di CEDC, il più grande produttore di vodka in Polonia e uno dei maggiori produttori di alcolici del mondo. Il proprietario dell'azienda "Roust", l'imprenditore russo Rustam Tariko, ha acquistato la società nel 2012 dall'americano William Carreya. Insieme a lei nelle mani dei russi ci sono molti marchi famosi di vodka prodotti in Polonia, tra cui Bols, Rubrówka, Absolwent e Soplica. Il resto del mercato è nelle mani di aziende francesi e americane.

Indubbiamente, l'industria porta allo stato un grande reddito sotto forma di tasse. Tuttavia, secondo Brzózka, la prevenzione e il trattamento costa alla Polonia circa 40 miliardi di zloty all'anno. Quindi, i costi superano significativamente gli introiti fiscali dei produttori e distributori di bevande alcoliche, che sono stimati in circa 11 miliardi di zloty.

"Qui non c'è profitto. Il ministro delle finanze dovrebbe guardare non solo al reddito, ma anche alle spese. Dipende da quale parte sta", afferma Brzózka.

L'esperto suggerisce alla Polonia di seguire l'esempio della Russia nel trattamento del problema con la creazione di un programma per determinare quando e quanto saranno aumentati i prezzi degli alcolici, quando e quali misure saranno prese per limitare l'accesso all'alcol, quando la pubblicità dell'alcol sarà vietata, a che ora i punti vendita di alcolici devono chiudere.

Secondo le dichiarazioni del ministro della sanità russo, Veronika Skvortsova, a cui fa riferimento il quotidiano Rzeczpospolita, solo nel 2016 (e questo era il quarto anno del divieto di pubblicizzare bevande alcoliche nei media) la quantità di alcol consumata dalla media dei russi è diminuita da 12,4 a 10,3 litri all'anno La mortalità per avvelenamento da alcol si è dimezzata da 11,4 a 5,6 per 100.000 persone. L'OMS ritiene che la politica delle autorità in merito all'introduzione di nuove norme riguardanti l'introduzione di prezzi minimi, il divieto di pubblicità nei media e la limitazione della vendita di alcolici abbiano contribuito a ridurre il livello di interesse dei russi nelle bevande alcoliche.

Nonostante le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, purtroppo non vengono prese misure in Polonia.

"Lo stato continua a fingere che non ci siano problemi", conclude Brzózka.