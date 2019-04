Genetista cinese parla della clonazione del super cane poliziotto

A dicembre, Zhao Jianping ha clonato un cane poliziotto per la prima volta in Cina. Il cucciolo di Kunxun è nato nel laboratorio di SinoGene. Il materiale genetico per lui è stato preso da un cane poliziotto di sette anni Huahuanma della razza Pastore Kunming, allevato in Cina sulla base di un cane ibrido e di un lupo.

© AP Photo / Andy Wong In Cina clonato il miglior cane poliziotto

Huahuanma durante il servizio ha aiutato a scoprire 12 omicidi e ha partecipato alle indagini su oltre 20 crimini. Nel 2016, il Ministero della Pubblica Sicurezza della Cina le ha conferito il titolo di Cane Onorato della categoria più alta.

Secondo Zhao Jianping, Huahuanma ha eccellenti qualità professionali, ma ora il cane è già invecchiato.

"Abbiamo scelto questo cane per la clonazione al fine di preservarne le eccellenti qualità: clonando individui con buone caratteristiche, è possibile non solo preservare i loro geni eccellenti, ma anche copiare esemplari in lotti, che è molto importante per allevare e usare cani poliziotti in Cina" ha detto lo scienziato.

"Se ce ne sarà bisogno, allora lo rifaremo di nuovo", ha aggiunto.

Kunxun è ora alla base dei cani della polizia di Kunming e ha già iniziato ad allenarsi, ha osservato.