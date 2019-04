L'albero-robot: un'invenzione messicana che può salvare milioni di vite

"Il sistema è stato inventato per ovviare al grave problema dell'inquinamento ambientale nel mondo. Le politiche governative per affrontare questo problema sono molto inefficienti, di solito misurano solo il livello di inquinamento invece di ridurlo", ha detto a Sputnik Jaime Ferrer, co-fondatore della società che ha inventato il Biourban.

Dopo tre anni di ricerche, l'impresa messicana ha sviluppato un albero-robot che può aiutare a eliminare i gas inquinanti presenti nell'aria. Il dispositivo misura quattro metri ed è dotato di cinque cilindri da 100 litri ciascuno. All'interno ci sono alghe vive che svolgono il processo di fotosintesi 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

"L'inquinamento entra nei cilindri e le alghe lo assorbono, lo processano e lo restituiscono sotto forma di aria filtrata. Per fare in modo che questo processo avvenga anche di notte, le alghe sono illuminate usando l'energia dei pannelli solari. Questo rende il sistema del tutto autonomo", ha spiegato Ferrer.

Affinché ogni Biourban funzioni correttamente, la manutenzione deve essere effettuata ogni tre o quattro mesi, a seconda del livello di inquinamento ambientale. I pannelli vengono puliti e vengono eliminate le alghe in eccesso che, come organismi viventi, si moltiplicano all'interno dei cilindri. L'eccedenza può essere usata come fertilizzante per il terreno.

La vita utile di ogni albero-robot può superare i 20 anni. Il costo di ogni Biourban è di circa 50.000 dollari.

"La popolazione mondiale sta lentamente morendo, respirando microparticelle contaminate che si depositano nei polmoni. Solo in Messico, migliaia di persone muoiono ogni anno a causa di problemi di inquinamento atmosferico", ha osservato Ferrer.

A questo proposito, l'invenzione messicana ha attirato l'attenzione in tutto il mondo. Ha vinto premi nel Regno Unito e in Svizzera. Attualmente gli alberi-robot sono installati soltanto nella città di Puebla. Diversi altri alberi-robot si trovano in Turchia, Panama e Colombia. Altri paesi, come Inghilterra, Francia e India, hanno iniziato le trattative con l'azienda messicana per installare nelle strade delle loro città gli alberi-robot.

L'inquinamento atmosferico nelle città e nelle aree rurali di tutto il mondo causa ogni anno 4,2 milioni di morti premature. Il 91% di questi decessi avviene nei paesi a basso e medio reddito. Secondo la Pan American Health Organization (PAHO), nelle Americhe l'inquinamento atmosferico causa 93.000 morti ogni anno nei paesi a basso e medio reddito, e 44.000 nei paesi ad alto reddito.