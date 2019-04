Cina, uomo seduce 19 donne per derubarle

Per lungo tempo l'uomo si è finto ricco per adescare le sue vittime. Lo schema è stato sempre lo stesso: cercava una donna single attraverso un sito di incontri online e dopo diversi appuntamenti, contornati da finti regali costosi, le faceva innamorare. Fatto questo, chiedeva alla fidanzata di turno un piccolo prestito in denaro che avrebbe restituito appena possibile. Promessa che non sempre ha mantenuto.

Una delle vittime ha raccontato di essersi innamorata di lui al primo appuntamento, per la sua gentilezza e sensibilità. Dopo qualche tempo, l'uomo ha iniziato a chiedere piccole somme di denaro in prestito restituendole sempre. Tuttavia, col passare del tempo, la quantità cresceva e l'uomo smetteva di rimborsare la sua creditrice che, per non dare dispiacere al suo amato, si era ridotta a farsi prestare i soldi da amici e parenti.

Intanto i due hanno iniziato a convivere e la nascita del primo figlio rassicurava la donna delle buone intenzioni del suo compagno. Ma alla fine dello scorso anno l'uomo scappa di casa, e quando la donna si accorge che insieme a lui sono sparite pure due auto, capisce l'inganno. A quel tempo, i suoi debiti si aggiravano intorno ai 23.000 dollari.

La donna si è quindi recata alla polizia e lo ha denunciato. Dalle indagini che seguirono, si è scoperto che l'uomo aveva frodato allo stesso modo altre donne.

Alla fine di marzo l'uomo è stato arrestato. Si è dichiarato colpevole e ha dichiarato di essere ricorso a questa truffa dopo aver perso il lavoro nel 2017.