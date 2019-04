Trump promette a Erdogan di risolvere la questione S-400 e F-35

"Al telefono Trump ha riconosciuto che gli Stati Uniti sbagliano a non vendere i Patriot alla Turchia, e ha promesso a Erdogan che si sarebbe occupato personalmente di questa. Ha promesso anche che avrebbe fatto il possibile per risolvere la questione degli F-35 e quella legata agli S-400", Cavusoglu.

In precedenza, la Turchia ha dichiarato che non avrebbe rinunciato all'acquisto del sistema missilistico russo S-400. Gli Stati Uniti sostengono che questo sistema sia incompatibile con gli standard della NATO, minacciando, in caso di acquisto da parte di Ankara, sanzioni e l'annullamento della vendita del caccia F-35.