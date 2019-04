L’aeroporto di Hong Kong è diventato un focolaio di morbillo

In poche settimane, 40 casi d'infezione da morbillo sono già stati rilevati in città, il che è più che negli ultimi tre anni. Si noti che la metà dei casi sono dipendenti dell'aeroporto e delle compagnie aeree di Hong Kong, riportano i media. Solo nelle ultime 24 ore sono stati notati quattro nuovi casi d'infezione in una sola volta, tre dei quali all'aeroporto. Inoltre, due pazienti affermano di essere stati vaccinati contro il morbillo.

I medici considerano piuttosto insolita questa situazione con la diffusione del morbillo, ma sono convinti che non vi siano motivi di panico. La mortalità da morbillo è compresa tra lo 0,1 e lo 0,3%, ha dichiarato Yuen Kvokjun, un importante microbiologo presso l'Università di Hong Kong.