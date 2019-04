Esercito USA adotterà mitra svizzero

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha deciso di adottare una nuova arma per l’esercito: il mitra svizzero Brügger & Thomet APC9 camerato con proiettili calibro 9 × 19 millimetri.

Il mitra è un fucile mitragliatore automatico individuale, che utilizza una cartuccia di pistola per sparare. Le sue carenze sono la bassa gittata e la scarsa precisione di tiro, quindi un fucile d'assalto viene solitamente usato come arma principale delle forze di terra, negli Stati Uniti è la carabina M4. Un anno fa il Pentagono ha annunciò improvvisamente un'offerta per la fornitura di un fucile mitragliatore compatto, calibro 9x19 mm.

Secondo i termini del contratto, l'arma deve avere una modalità di fuoco completamente automatica, la capacità di equipaggiare un silenziatore e una slitta Picatinny per il montaggio di ottiche, mirini laser, torce tattiche e altri accessori. Allo stesso tempo, il fucile mitragliatore non sostituirà il fucile M4, ma eseguirà diversi altri compiti, principalmente armi di autodifesa. Ad esempio, verranno equipaggiati nelle retrovie che raramente partecipano alle ostilità.

Il vincitore del programma Arma Compact sub è risultato il mitra svizzero Brügger & Thomet APC9: è leggero e compatto arma con un caricatore standard da 30 colpi, e la capacità di utilizzare caricatori da 15, 20 e 25 giri. I caricatori sono traslucidi, in modo da poter valutare rapidamente il numero di cartucce rimanenti. Oltre al lotto di armi, l’azienda svizzera fornirà al Pentagono i pezzi di ricambio e gli accessori necessari.