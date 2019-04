Un ufficiale nudo della polizia svedese ha arrestato un criminale nudo in una sauna a Stoccolma, riferisce SVT.

Come notato, ha riconosciuto lo spacciatore e ha deciso di arrestarlo, nonostante il fatto che entrambi fossero senza vestiti.

SVT afferma che l'autore del reato era in fuga dopo aver ricevuto una pena detentiva per crimini legati al traffico di droga, oltre che per aver aggredito un funzionario.

Si sottolinea che nonostante una certa comicità della situazione, l'arresto è stato effettuato professionalmente e senza drammi.