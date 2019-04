Germania svela perché ex nazisti ricevono pensioni in Belgio e Svezia

Tre ex membri delle Waffen-SS, sette ex-soldati della Wehrmacht e almeno sei vedove i cui mariti hanno prestato servizio nelle truppe naziste ricevono pagamenti dalle autorità tedesche in Svezia e Belgio; 1950. Queste informazioni sono state confermate nei dipartimenti degli stati federali tedeschi del Nord Reno-Westfalia e dello Schleswig-Holstein al corrispondente di Sputnik.

Lo scandalo di pagamento per gli ex nazisti è iniziato con una serie di pubblicazioni sui media belgi all'inizio dell'anno. Secondo quanto riferito, sarebbero stati 27 i cittadini belgi che hanno combattuto nelle file delle Waffen-SS e della Wehrmacht. A marzo, i media svedesi hanno scritto di circa 15 beneficiari di pagamenti dal governo della Germania, due dei quali hanno servito nelle file delle Waffen-SS. Il Ministero del lavoro e degli affari sociali tedesco ha dichiarato a Sputnik che l'intera procedura era di competenza degli stati federali, in particolare la Renania Settentrionale-Vestfalia era responsabile per i pagamenti in Belgio e nello Schleswig-Holstein in Svezia.

Nella stampa belga e svedese è stato affermato che i pagamenti agli ex membri di Waffen-SS e Wehrmacht, così come ai loro eredi vengono effettuati sulla base di un certo "decreto di Adolf Hitler". Come ha spiegato a Sputnik il Ministero del lavoro della Repubblica federale di Germania, tutti i pagamenti sono effettuati esclusivamente sulla base della legge federale sul sostegno delle vittime di guerra (LPP). I pagamenti vengono effettuati per danni alla salute (§1), e ai pagamenti possono pretendere gli eredi, vedove e orfani (§38, §48) , questi casi sono considerati su base individuale. Dal gennaio 1998, il paragrafo 1 della legge LPP include la clausola "A", che esclude dall'elenco dei destinatari le persone che "hanno violato i principi dell'umanesimo e dello stato di diritto durante i periodi del nazionalsocialismo". A questo proposito, dopo il gennaio 1998, 99 persone sono state private dei pagamenti.

Nel febbraio 2019, in base alla legge LPP in Belgio hanno ricevuto i pagamenti 18 "invalidi di guerra", secondo il Ministero del lavoro e degli affari sociali della Renania Settentrionale-Vestfalia. Tra loro "un belga che serviva nelle SS", così come "nove tedeschi, due dei quali, essendo adolescenti, furono feriti a causa delle ostilità, il resto erano soldati della Wehrmacht". Inoltre, i pagamenti sono stati ricevuti da "tre tedeschi e cinque vedove belghe", tra i loro mariti deceduti, "tre ex membri delle SS, tre ex soldati della Wehrmacht e un civile, in un caso nessuna specificazione è possibile".

Il ministero ha sottolineato che "in base al paragrafo 1 della LPP, non vi sono motivi per rifiutare i pagamenti", in particolare, la verifica delle informazioni sui destinatari è stata effettuata utilizzando l'archivio federale (Berlin Document Centre) e l'amministrazione centrale del Dipartimento nazionale di giustizia per le indagini sui crimini del nazionalsocialismo, così come dal Simon Wiesenthal Center. L'adesione alle Waffen-SS è stata la base per una richiesta più dettagliata, tuttavia "l'appartenenza alle SS o alle sue unità all'interno della LPP non è necessariamente cruciale per la cancellazione dei pagamenti", ha affermato l'agenzia. Il pagamento medio in Belgio è di quasi 354 euro al mese. I fondi sono accreditati sui conti dei destinatari.

Attualmente, in Svezia, 15 persone ricevono pagamenti in base alla legge LPP. Due di loro "sono membri delle Waffen-SS, che, secondo le loro stesse dichiarazioni, sono state chiamate a servire nel corso della... guerra", ha detto il Ministero del lavoro e degli affari sociali dello Schleswig-Holstein. Il ministero ha sottolineato che nel fascicolo di entrambi i pensionati "non c'erano prove di adesione volontaria alle Waffen-SS". Durante la riconversione di questi materiali nel 1997, le richieste sono state depositate nell'archivio federale e presso l'amministrazione centrale del Dipartimento di Giustizia di Terra a Ludwigsburg, nessuna informazione è stata ricevuta sulla commissione dei destinatari del crimine durante gli anni del nazionalsocialismo. Ogni mese, circa 5500 euro vengono trasferiti sui conti di tutti e 15 i beneficiari in Svezia, che è pari a circa 367 euro a persona.

Le truppe Waffen-SS parteciparono alla seconda guerra mondiale, furono coinvolte sia in operazioni militari che in atti di genocidio contro la popolazione civile. Al processo di Norimberga, le Waffen-SS furono accusate di crimini di guerra, e fu dichiarata un'organizzazione criminale. La Wehrmacht erano le forze armate della Germania nazista nel 1935-1945. Al processo di Norimberga, la Wehrmacht non era originariamente nella lista degli imputati. Tuttavia, i successivi processi di Norimberga del comando della Wehrmacht con l'accusa di omicidio di massa, saccheggio, trattamento crudele di prigionieri di guerra e torture sono stati condannati alla pena di morte e alla detenzione.

La Fondazione federale EVZ ("Memoria, responsabilità e futuro"), fondata dalla Fondazione per l'economia tedesca e dal governo tedesco nel 2000, fino al 2007 era impegnata a pagare "indennizzi umanitari individuali a ex lavoratori forzati nazisti, nonché ad altri gruppi di vittime". In totale, il fondo ha pagato quasi 8,7 miliardi di marchi tedeschi (4,45 miliardi di euro) sotto forma di pagamenti individuali una tantum. Secondo le informazioni della Fondazione EVZ, in Russia, 228.000 persone sono diventate destinatarie di pagamenti in tutte le categorie, la somma di 380 milioni di euro è stata trasferita a loro.