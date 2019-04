© AP Photo / Evan Vucci Trump non conosce i documenti costitutivi della NATO

Martedì, in un incontro con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, il leader americano ha affermato che la Germania non ha contribuito abbastanza al bilancio della NATO. Allo stesso tempo, ha notato che rispetta profondamente la Germania.

"Rispetto profondamente Angela (Merkel). Rispetto profondamente il paese: mio padre era tedesco ed è nato in un posto bellissimo in Germania, e provo sentimenti calorosi per la Germania", hanno riferito i giornalisti del pool presidenziale di Trump.

Secondo fonti aperte, Fred Trump è nato nel Bronx, a New York, anche se in una famiglia d'immigrati bavaresi che parlava a casa esclusivamente in tedesco.