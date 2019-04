NATO prepara pacchetto di misure contro la Russia nel Mar Nero

A tal fine, si prevede d'intensificare la ricognizione, compresa quella aerea, e di aumentare il numero di navi della NATO nel Mar Nero.

© Sputnik . Igor Chuprin Esperto: la marina militare russa tiene al guinzaglio le navi della NATO nel Mar Nero

Secondo lei, l'appropriato pacchetto di misure dovrebbe essere adottato durante i colloqui tra i ministri degli Esteri dei paesi dell'alleanza a Washington il 3 e il 4 aprile.

A sua volta, un alto funzionario del Dipartimento di Stato ha affermato che queste misure sono solo una parte della risposta alle sfide che la NATO deve affrontare nella regione.

"Non solo per l'incidente nello stretto di Kerch, ma anche perché crediamo che la Russia minacci l'alleanza sull'intero fianco orientale, e non solo al nord", ha detto.