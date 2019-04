Pentagono sicuro, Turchia preferirà unità di contraerea americane Patriot ai russi S-400

Nella giornata di ieri il Pentagono ha confermato lo stop alla consegna in Turchia dei più moderni caccia F-35 sullo sfondo dei piani di Ankara di acquistare gli S-400 dalla Russia.

"Sono convinto della proposta per i Patriots che abbiamo fatto alla Turchia... Spero che risolveremo il problema e che Ankara abbia le armi giuste: le unità di contraerea Patriot ed i caccia F-35", ha detto Shanahan ai giornalisti.

In precedenza la Turchia aveva dichiarato che non avrebbe rinunciato all'acquisto degli S-400 e che il primo lotto di queste unità sarebbe stato dispiegato già quest'anno. Gli Stati Uniti sostengono che i sistemi S-400 siano incompatibili con gli standard della NATO e minacciano sanzioni per il loro acquisto: rivolgendosi ad Ankara hanno ripetutamente affermato di poter ritardare o annullare le consegne dei caccia di quinta generazione F-35.