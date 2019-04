In un video le conseguenze dell'esplosione di tutte le armi nucleari nel mondo

Ha pubblicato inoltre l'elenco di tutte le fonti su cui si è riferito per il montaggio del video.

L'autore del video evidenzia che ci sono 15mila bombe nucleari nel mondo, di cui 14mila si trovano solamente sul territorio di Russia e Stati Uniti. Secondo i suoi calcoli, per la distruzione completa di una città con una popolazione di oltre 100mila persone servono 3 ordigni nucleari.

Conseguentemente tutte le armi nucleari presenti nel mondo basterebbero per distruggere 4.500 grandi città ed uccidere 3 miliardi di persone.

Inoltre l'autore del video ha mostrato cosa accadrebbe al nostro pianeta con l'esplosione simultanea di tutte le 15mila bombe in un unico luogo. La potenza media di una singola testata è di 200 kilotoni. La detonazione di tutti gli ordigni genererebbe una palla di fuoco con un diametro di 50 chilometri ed l'onda d'urto raderebbe al suolo 3mila chilometri quadrati di superficie. L'onda d'urto si propagherebbe lungo il pianeta per diverse settimane. In questo caso ogni creatura vivente in un raggio di 250 chilometri dall'epicentro brucerebbe.