Gli scienziati hanno stabilito se è più importante lo sport o la dieta per dimagrire

Esistono diversi approcci per combattere l'obesità: alcuni esperti raccomandano di limitare il numero di calorie consumate, mentre altri insistono sull'aumento dell'attività fisica. Allora i ricercatori dell'Università del Colorado hanno deciso di porre fine a questa disputa, il cui lavoro racconta Science Daily.

Il team ha analizzato l'esperienza di persone che sono state in grado di perdere peso e mantenerle su una media di 68 kg. Questo gruppo è stato confrontato con altri due: nella prima c'erano persone con peso normale e nell'altra con peso in eccesso, in media 97 kg.

Per stimare il dispendio energetico giornaliero di tutti e tre i gruppi, gli scienziati hanno dato loro acqua, in cui le molecole degli atomi d'idrogeno e ossigeno sono state sostituite da isotopi, cioè varianti di questi elementi con un peso diverso.

Calcolando il loro consumo nel corpo è stato possibile rispondere alla domanda di quanta energia consuma una persona. Questo è un metodo molto più affidabile dei questionari o dei diari alimentari.

I risultati hanno mostrato che le persone che hanno ridotto e mantenuto con successo il loro peso non dipendevano dalla dieta, ma dall'esercizio fisico.

Hanno consumato quasi le stesse calorie di coloro che in sovrappeso, ma le hanno consumate più attivamente. Ciò ha permesso loro di evitare il ritorno del peso in eccesso.

La quota di attività fisica in queste persone ha comportato molte più calorie bruciate rispetto a quelle dei partecipanti con peso normale e in eccesso. Ciò è stato confermato dal fatto che i partecipanti nel mantenere il loro peso hanno camminato molto più ogni giorno, una media di 12.000 passi. Per fare un confronto, le persone con un peso normale al giorno hanno fatto 9000 passi e quelle in sovrappeso solo 6500.

I risultati dello studio confermano che l'attività fisica è uno strumento più efficace per combattere l'obesità rispetto alle restrizioni dietetiche.

Gli scienziati sperano che la loro scoperta possa aiutare le persone che intendono perdere peso, a scegliere la strategia giusta.

Forse la dieta non è il modo migliore per perdere peso, ma questo non è un motivo per rifiutare un approccio sano alla nutrizione. Inoltre, alcune diete possono non solo migliorare la salute, ma anche ridurre il carico sull'ambiente.