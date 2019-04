Astronomi riducono il numero di possibili progenitori dei "segnali radio alieni"

Le osservazioni di misteriosi lampi radio veloci usando il telescopio ASKAP hanno indicato una frequenza inaspettatamente alta di tali eventi e hanno escluso la possibilità che potessero essere causati dall'esplosione di stelle e dalla fusione di buchi neri. Questo è stato affermato in un articolo pubblicato nella biblioteca elettronica arXiv.org.

"Abbiamo compiuto progressi significativi nello studio dei lampi radio veloci, ma la natura della loro origine rimane ancora un mistero per noi. Un'altra questione è legata a questo, i singoli lampi e ripetuti hanno un'origine comune. Abbiamo cercato di ottenere una risposta misurando la loro frequenza", scrivono gli astronomi.

Per la prima volta, gli astronomi hanno iniziato a parlare dell'esistenza di misteriosi lampi di emissione radio (lampo radio veloce, FRB) nel 2007, quando sono stati scoperti casualmente mentre osservavano delle pulsar radio usando il telescopio Parks (Australia).

Negli anni successivi, gli scienziati sono riusciti a trovare tracce di altre tre dozzine di tali esplosioni, il cui confronto ha dimostrato che potrebbero essere di origine artificiale e potenzialmente anche essere segnali di civiltà extraterrestri a causa della periodicità inspiegabile nella loro struttura.

Tutti erano uniti da una cosa: una potenza estremamente grande e una distanza insolitamente grande dalle loro fonti. Pertanto, inizialmente gli astronomi presumevano che tali esplosioni nascessero nel corso della fusione di stelle di neutroni o altri oggetti compatti, trasformandosi in un buco nero.

Due anni fa, gli scienziati hanno scoperto che non era così: il telescopio Parks ha registrato ripetuti lampi nel punto in cui uno dei primi FRB era stato registrato sei anni fa, l'evento FRB 121102. All'inizio di quest'anno è stata trovata una seconda fonte ripetitiva, l’FRB 180814. Ciò ha reso i "segnali alieni" ancora più misteriosi e interessanti.

Nell'agosto di quest'anno, gli astronomi hanno scoperto un'altra stranezza: il nuovo radiotelescopio CHIME, appositamente progettato per la ricerca di questi lampi, ha scoperto un nuovo tipo di segnali simili, il cui picco cade su una frequenza completamente diversa. Ciò ha messo in dubbio le nuove teorie che collegano "segnali alieni" ai processi nell'atmosfera dei magnetar, particolari stelle "morte".

Questa scoperta, come notato da Anthony Piro del Carnegie Institute of Science e dal suo collega Wenbin Lu dell'Istituto di Fisica Teorica di Pasadena (USA), ha portato alcuni scienziati a ritenere che le ripetute e singole esplosioni possano essere di natura diversa.

Lu e Piro hanno verificato questa ipotesi utilizzando i dati di due dozzine di flash FRB scoperti di recente con un altro nuovo radiotelescopio, l'Osservatorio ASKAP, un prototipo di SKA, il più grande osservatorio radiofonico del mondo, di un chilometro quadrato.

© Foto : pixabay Gli astronomi hanno scoperto il segreto dei misteriosi lampi lunari

La sua versione in miniatura, come spiegano gli scienziati, può osservare una parte significativa del cielo notturno dell'emisfero meridionale della Terra, che consente di utilizzare i dati delle sue osservazioni per valutare la frequenza con cui si verificano diversi tipi di raffiche di FRB.

Perché gli astronomi hanno bisogno di questi dati? Si basano su una semplice ipotesi: se ripetuti e singoli "segnali radio alieni" vengono generati dalle stesse fonti, la loro frequenza tipica sarà la stessa. Altrimenti, questa sarà diversa e molto probabilmente coinciderà con la frequenza di nascita di supernove, esplosioni di raggi gamma e altri eventi catastrofici.

Come hanno dimostrato le loro analisi, sia i flash singoli che quelli ripetuti nascono all'incirca alla stessa frequenza e avevano uno spettro energetico simile. Ciò suggerisce che sono generati dagli stessi oggetti, riducendo dunque sensibilmente il numero di possibili candidati.

Il fatto è che la frequenza dei lampi catturati da ASKAP era circa 10 volte inferiore alla frequenza tipica di occorrenza delle supernove e di altri cataclismi cosmici associati alla morte delle stelle. D'altra parte, era notevolmente superiore a quanto spesso si uniscono stelle di neutroni o buchi neri.

D'altra parte, sia la frequenza di nascita che le caratteristiche energetiche dei flash FRB, secondo Piro e Lu, sono generalmente simili a valori simili per i magnetars. Questo, secondo loro, rende tali "stelle morte" i candidati più probabili per i progenitori di questi "segnali extraterrestri".