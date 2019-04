Ricerca: la polvere casalinga porta all'obesità nei bambini

Gli esperti sono sicuri: la polvere è un pericolo per gli organismi in crescita. Hanno calcolato che i bambini consumano tra i 60 e i 100 milligrammi di polvere al giorno, respirando o leccando giocattoli e altri oggetti. Un team della Duke University ha esaminato 194 campioni di polvere prelevati dalle case della Carolina del Nord.

Due terzi delle sostanze presenti nella composizione della polvere possono stimolare lo sviluppo delle cellule adipose e metà della composizione stimola la loro proliferazione (riproduzione per divisione). Inoltre stiamo parlando di soli 100 microgrammi di polvere, cioè 1000 volte meno di quanto entra nel corpo dei bambini ogni giorno", ha detto l'autore principale dello studio Christopher Kassotis. In totale, gli esperti hanno studiato circa 100 sostanze chimiche che costituiscono la polvere casalinga.

Il contenuto di alcune di queste sostanze era significativamente aumentato nelle case in cui i bambini erano in sovrappeso. Queste sostanze oltretutto sono contenute nei classici prodotti per la casa: detergenti, vernici, cosmetici. Gli scienziati intendono studiare ulteriormente queste sostanze per determinare quali di esse sono direttamente correlate all'obesità.