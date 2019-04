USA: trovato enorme cimitero di dinosauri

Circa 66 milioni di anni fa un enorme meteorite cadde sulla Terra provocando terremoti e tsunami, e la distruzione di quasi tutte le grandi creature viventi, riporta il Daily Mail. I resti di quel cataclisma sono stati scoperti dai dei paleontologi nel Nord Dakota. Ora questo ha l’aspetto di un cimitero di piante pietrificate, insetti, dinosauri e rettili marini.

Robert De Palma, curatore del Dipartimento di Paleontologia del Museo di Storia Naturale di Palm Beach, ha dichiarato alla pubblicazione: "Non ci sono più luoghi sulla Terra dove si possa osservare un tale ammasso di organismi di diversa origine e livello di sviluppo morti in un solo giorno". I paleontologi credono che la caduta dell'asteroide non solo abbia causato numerosi tsunami, ma abbia anche cambiato il corso dei fiumi. Mentre dal cielo si è riversata una pioggia di pietra distruggendo creature terrestri.