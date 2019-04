Volare in Russia non è mai stato così caro: Miami-Mosca a 23 000 dollari

Il biglietto aereo più costoso per arrivare in Russia nel primo trimestre di quest'anno è risultato essere quello di un volo Miami-Mosca dell'importo di 23 000 dollari per quattro persone.

© Foto : Giorgio Mutinati

Al secondo posto si piazza un volo Miami-Krasnodar per il quale quattro persone hanno speso 11.241 dollari. E al terzo, un biglietto acquistato da una coppia su un volo Rio de Janeiro-Ekaterinburg per 9090 dollari.

Seguono i voli Malaga-Mosca (6908 dollari per 3 biglietti), Dubai- Mosca (6635 dollari per 2 biglietti), New York-Mosca (5994 dollari per due biglietti), Los Angeles-Mosca (un biglietto a 5491 dollari), Los Angeles-San Pietroburgo (5399 dollari per 2 biglietti), Punta Cana-Mosca (5231 dollari per 2 biglietti) e Nizza-Mosca (4957 dollari per 2 biglietti).